Министр строительства РФ Ирек Файзуллин провёл рабочую встречу с Дмитрием Махониным Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство строительства РФ

Министр строительства РФ Ирек Файзуллин провёл рабочую встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Об этом сообщает пресс-служба федерального Минстроя.

Стороны обсудили расселение аварийного жилья в Березниках, а также строительство и благоустройство к 300-летию Перми.



По региональным данным, в Прикамье строятся 204 многоквартирных дома общей площадью 1892 тыс. кв. м. В 2021 году будут реализованы проекты по реконструкции систем водоснабжения в посёлках региона.



По проекту «Формирование комфортной городской среды» запланировано благоустройство 376 территорий, отмечают в Минстрое.

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