Восстанавливается единый профиль Комсомольского проспекта Поделиться Поделиться Твитнуть

После окончания капремонта на проспекте будет не только усовершенствована схема организации движения, но и восстановлен единый профиль улицы. Для этого приводятся в порядок парковки, а в итоге улице будет возвращён её исторический вид, отмечают в администрации Перми.

Комсомольский проспект — знаковое место для Перми. Летом 2019 года стартовал первый этап масштабного преображения улицы. В 2020 году власти Перми завершили благоустройство участка от ул. Екатерининской до ул. Монастырской и начали новый этап капитального ремонта. Сейчас работы выполняются на участке от ул. Екатерининской до Комсомольской площади.

Как пояснили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, в рамках разработанного проекта улица не просто приводится в нормативное состояние, Комсомольскому проспекту возвращается его исторический облик. Изначально это была улица с широкими тротуарами и тремя полосами для движения транспорта. В рамках капитального ремонта её первоначальный облик будет восстановлен. При этом будут учтены современные требования законодательства и потребности участников дорожного движения.

— На всём протяжении Комсомольского проспекта задаётся единый профиль улицы и сохраняется три полосы движения. За счёт того, что их ширина в соответствии с современными нормативами уменьшена, высвобождается около 2,5 м. Пропускная способность при этом не страдает. Дополнительное пространство используется под размещение остановочных площадок для общественного транспорта и под дополнительные полосы для поворота на перекрёстках, а в остальных случаях — под парковку, — рассказал начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис.

Одним из основополагающих принципов приведения улицы к единообразию ещё на этапе разработки проекта стал отказ от многочисленных парковочных карманов, которые были беспорядочно размещены вдоль проспекта в прошлые десятилетия. Дело в том, что ранее перевод жилого помещения на Компросе в нежилое должен был сопровождаться организацией определённого количества мест для стоянки. Предприниматели, выкупившие квартиры на первых этажах домов для организации бизнеса, делали рядом карман по своему усмотрению. Парковочные места создавались вразнобой. Сейчас при ремонте создаётся единый профиль улиц. Это касается не только Комсомольского проспекта, а всех современных дорожных объектов.

После проведения ремонта все машины будут парковаться вдоль проезжай части. В целом количество парковочных мест на Комсомольском проспекте сократится, но городские власти компенсируют это увеличением парковок на перпендикулярных улицах. Дополнительные парковочные места появляются на улицах Краснова, Полины Осипенко, 1-й Красноармейской. В этом году в рамках ремонта ул. Тимирязева сделают парковки по обеим сторонам проезжей части.

При совершенствовании схемы организации дорожного движения городские власти стараются учитывать потребности всех его участников. Поскольку приоритет на главной прогулочной улице города отдан пешеходам, она стала удобнее для пеших прогулок. Так, на уже отремонтированных участках жители могут беспрепятственно двигаться по бульварной части проспекта. Такое решение будет реализовано на всём протяжении улицы.

Более удобным Комсомольский проспект становится и для автомобилистов. В местах, где это востребовано, появляются дополнительные полосы для поворота. На уже отремонтированных участках на перекрёстках, где востребованы повороты, сделана четвёртая полоса движения для поворота. В дальнейшем таким образом будет организован выезд с Октябрьской площади на улицы Екатерининскую и Луначарского.

На Комсомольской площади после ремонта также произойдут небольшие изменения в организации дорожного движения. Она станет более безопасной и удобной для пассажиров общественного транспорта и пешеходов.

— Первое и наиболее существенное изменение — на Комсомольской площади будет размешена трамвайная остановка, которая сейчас находится на ул. Белинского. Сейчас пассажиры выходят из транспорта прямо на проезжую часть и вынуждены пересекать два потока встречных транспортных средств. После ремонта на Комсомольской площади появится площадка, которая позволит людям выходить из трамвая не на проезжую часть, а на специально оборудованную площадку. Кроме того, на Комсомольской площади оборудуют пешеходные переходы вдоль створа Тихого Компроса и ул. Героев Хасана, — отметил Максим Кис.

Напомним, комплексное благоустройство Комсомольского проспекта планируется закончить к 300-летию города, к этому моменту будут отремонтированы проезжая часть и бульвар, установлены скамейки, урны и торшерные опоры освещения. На Октябрьской площади появится пешеходная аллея, а на Комсомольской площади — зона отдыха с зелёными насаждениями и малыми архитектурными формами.

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