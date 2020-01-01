Прокуратура предупреждает об участившихся случаях мошенничества Правонарушители представляются сотрудниками правоохранительных органов и убеждают сделать денежный перевод Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Прокуратура Пермского края сообщает об участившихся случаях мошенничества. Правонарушители подменяют номера телефонов и представляются сотрудниками правоохранительных структур Прикамья.

Под различными предлогами мошенники убеждают жителей сделать денежный перевод на чужой банковский счёт или номер мобильного телефона.

В случае поступления такого звонка надзорное ведомство просит незамедлительно прекратить разговор и сообщить о нём в правоохранительные органы.

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