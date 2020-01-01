Григорий Серёдкин «Парма» в следующем сезоне планирует сыграть в Лиге чемпионов Всё зависит от квоты, которую получит РФБ Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Пермский БК «Парма» намерен в следующем сезоне вновь выступить в европейском баскетбольном турнире. Об этом «Новому компаньону» рассказал гендиректор «Пармы» Александр Башминов.

Александр Башминов, генеральный директор БК «Парма»:

— Да, несомненно, мы попробуем заявиться в европейские турниры и на следующий год. Что касается квот, которые будут представлены для российских клубов, информацией не обладаем. Но надеемся, что будем и в следующем сезоне представлять Прикамье в Европе.

«Нам хочется сделать шаг вперёд и заявиться в Лигу чемпионов, пусть даже начать там придётся с квалификационного раунда. Повторюсь, всё зависит от того, какая квота на участие клубов в еврокубках будет предоставлена для РФБ (Российской федерации баскетбола)», — добавил Александр Башминов.

Напомним, что в сезоне-2020/2021 «Парма» едва не дошла до финала Кубка ФИБА Европа. Подопечные Казиса Максвитиса оступились на стадии полуфинала, проиграв израильскому клубу «Ирони Нес-Циона» с разницей всего в одно очко (80:81). В матче за третье место еврокубка «Парма» также проиграла — на сей раз румынской «Ораде» (76:85).

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