Елена Синица Автобус №15 сгорел из-за заводского брака Новое транспортное средство на замену уже отправлено в Пермь Поделиться Поделиться Твитнуть

Автобус №15

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Причиной возгорания автобусного маршрута №15 послужил заводской брак. Об этом сообщил замминистра транспорта Александр Клебанов на заседании комитета по государственной политике и местному самоуправлению краевого парламента 19 мая.

«Сгорел новый автобус, производитель — минский автомобильный завод «МАЗ». Все пассажиры были выведены, пожарная бригада приехала вовремя. Пожар был локализован, автобус отправлен на стоянку перевозчика. Вчера завод-производитель отправил уже новый автобус в Пермь на замену, это был заводской брак», — пояснил Александр Клебанов.

Напомним, в понедельник, 17 мая, в 12:56 в ГУ МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение о возгорании пассажирского автобуса. Горел автобус маршрута №15 на ул. Адмирала Ушакова в Кировском районе Перми.

По словам очевидцев, пассажирам удалось своевременно покинуть транспортное средство, автобус сгорел полностью. В результате происшествия никто не пострадал.

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