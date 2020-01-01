В Перми полностью сгорел автобус маршрута №15 В ходе происшествия никто не пострадал Поделиться Поделиться Твитнуть

Автобус №15

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В понедельник, 17 мая, в 12:56 в ГУ МЧС по Пермскому краю поступило сообщение о возгорании пассажирского автобуса. Горел автобус маршрута №15 на ул. Адмирала Ушакова в Кировском районе Перми, сообщает «Рифей-Пермь».

По словам очевидцев, пассажирам удалось своевременно покинуть транспортное средство, автобус сгорел полностью. В результате происшествия никто не пострадал, причины выясняются.

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