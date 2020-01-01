В Прикамье возросло количество территорий с выявленным COVID-19 Новые случаи коронавируса обнаружены в 21 муниципалитете Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, из 97 инфицированных за прошедшие сутки 43 заболевших проживают в Перми. В Краснокамском городском округе COVID-19 подтверждён у девяти жителей.

По шестеро заболевших — в Пермском муниципальном районе и Чусовском городском округе. В Березниках и Карагайском муниципальном округе выявлено по четыре случая заражения, в Добрянском, Лысьвенском и Соликамском городских округах — по три, в Ильинском и Очёрском городских округах — по два.

Губаха, ЗАТО Звёздный, Кизел, Кунгур, Большесосновский муниципальный район, Еловский муниципальный округ, Верещагинский, Красновишерский и Оханский городские округа «отметились» одним заболевшим.

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