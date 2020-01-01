В Прикамье Роспотребнадзор оштрафовал три федеральных банка За нарушение прав потребителей в общей сложности финансовые организации заплатили 130 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Один из лидеров розничного кредитования в предкризисный период, Восточный экспресс банк, планирует лишь выборочно прибегать к процедуре банкротства с целью взыскания задолженности со своих клиентов

Константин Долгановский

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю, за нарушение прав потребителей на общую сумму 130 тыс. руб. оштрафованы ПАО КБ «Восточный», ООО «Экспобанк» и ООО «Банк «Фридом Финанс».

С жалобами на нарушение прав и законных интересов при заключении договоров кредитования с ПАО КБ «Восточный» и ООО «Экспобанк» в надзорное ведомство обратились жители региона.

В ходе проверки выяснилось, что ПАО КБ «Восточный» включило в договор дополнительный платёж по кредиту в виде платы за оформление банковской карты, а также возможность в одностороннем порядке изменить существенные условия договора.

«Экспобанк» допустил нарушения при заключении договора по кредитному продукту «Автодрайв». Банк ввёл клиента в заблуждение относительно вида и стоимости оказываемых дополнительных платных услуг. Кроме того, в договор были включены условия, ущемляющие права потребителя, в частности: обязанность заемщика заключать другие договоры либо пользоваться услугами кредитора или третьих лиц за плату в целях заключения или исполнения договора потребительского кредита.

ООО «Банк «Фридом Финанс» ущемило интересы гражданина при заключении договора на открытие текущего счета и дистанционного банковского обслуживания, внеся в документ условия об одностороннем изменении условий договора и отказав клиенту в предоставлении финансовой услуги по внесению банковского вклада на имя третьего лица.

Все финансовые организации привлечены к административной ответственности. ПАО КБ «Восточный» назначен штраф в виде 20 тыс. руб., ООО «Экспобанк» — 100 тыс. руб., ООО «Банк «Фридом Финанс» — 10 тыс. руб.

Апелляционный суд оставил решения первой инстанции без изменений, сообщает пресс-служба Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.

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