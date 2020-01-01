Мария Сыропятова Перед летним отдыхом в Пермском крае подорожали железнодорожные билеты и экскурсии Стоимость билетов на самолёт, наоборот, снизилась Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

В апреле 2021 года в Пермском крае выросла стоимость билетов в поездах дальнего следования (+8,14%) и экскурсионных туров по России (+11,8%), сообщает Пермьстат.

Больше всего вырос в цене проезд в плацкарте фирменного поезда (+18,4%), затем в купе фирменного поезда (+8,49%). Чуть меньше подорожал проезд в нефирменных поездах: в купе (+7,4%), в плацкарте (+3,65%).

При этом стоимость билетов на самолёт в апреле в среднем, наоборот, снизилась на 7%. Стоимость отдыха в санаториях и домах отдыха не изменилась, как и стоимость билетов в театры, кинотеатры, в музеи и на выставки.

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