Григорий Серёдкин «Парму» в июне могут покинуть шесть игроков У них закончились контракты с клубом Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Сразу у шести игроков пермского БК «Парма» по завершении сезона-2020/2021 закончились контракты с клубом. Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный директор «Пармы» Александр Башминов.

В «шестёрку» входят защитники Лоренцо Уильямс и Максим Григорьев, капитан команды и форвард Констанин Буланов, молодой нападающий Александр Куров. А также два центровых — игрок национальной сборной России Владимир Ивлев и серб Борис Савович.

«Сейчас мы на стадии большого анализа, и преждевременно говорить что-то, рано. Отмечу, что хотелось бы омолодить состав и подписать крупного и габаритного центрового, способного поставить хороший физический заслон. У нас есть центровые, но назвать их «жёсткими» при всём желании нельзя», — добавил гендиректор «Пармы».

Отметим, что контракт заканчивается и у действующего тренера — Казиса Максвитиса. Однако останется ли он дальше руководить командой, пока неясно.

Напомним, в минувшем сезоне пермская «Парма» завершила регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ на восьмом месте в таблице, впервые в истории сыграла в плей-офф лиги и заняла четвёртое место по итогам розыгрыша Кубка ФИБА Европа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.