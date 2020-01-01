В Перми вновь сменились ответственные за содержание и ремонт остановок
Комплексы вернулись в ведение районных администраций
На заседании комитета по экономической политике Пермской городской думы начальник департамента транспорта администрации города Перми Анатолий Путин заявил об очередной смене ответственных за содержание и ремонт остановочных комплексов, которых в городе насчитывается 485 штук.
Из ведения транспортного департамента обслуживание остановок передаётся на баланс районных администраций. Никаких финансовых изменений при этом не произойдёт — все средства, выделяемые на содержание и ремонт комплексов, просто поменяют конечный адрес в графе получателя.
Напомним, год назад остановки проделали ровно обратный путь — из ведения районов в ведение департамента транспорта. Тогда реорганизацию объясняли необходимостью улучшить качество содержания остановок, которое и до сих пор вызывает многочисленные жалобы со стороны пермяков. Сейчас, по словам Анатолия Путина, назрела необходимость сосредоточить функции подрядчика в одних руках, поскольку за содержание остановок и за поддержание чистоты на прилегающей территории отвечают разные инстанции.
При этом в департаменте транспорта уверены, что качество содержания остановочных комплексов после передачи возрастёт. На сегодня из общего числа остановок почти две трети (300 комплексов) нуждаются либо в замене, либо в установке павильонов, которые предполагается выполнить в антивандальном исполнении, а на конечных остановках маршрутов — даже оснастить биотуалетами.
Как заявил начальник департамента транспорта Перми, для этого в ведомстве разрабатывается специальная двухлетняя программа, по которой до конца этого года в порядок приведут не менее 140 остановок.
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