В Перми вновь сменились ответственные за содержание и ремонт остановок Комплексы вернулись в ведение районных администраций Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На заседании комитета по экономической политике Пермской городской думы начальник департамента транспорта администрации города Перми Анатолий Путин заявил об очередной смене ответственных за содержание и ремонт остановочных комплексов, которых в городе насчитывается 485 штук.

Из ведения транспортного департамента обслуживание остановок передаётся на баланс районных администраций. Никаких финансовых изменений при этом не произойдёт — все средства, выделяемые на содержание и ремонт комплексов, просто поменяют конечный адрес в графе получателя.

Напомним, год назад остановки проделали ровно обратный путь — из ведения районов в ведение департамента транспорта. Тогда реорганизацию объясняли необходимостью улучшить качество содержания остановок, которое и до сих пор вызывает многочисленные жалобы со стороны пермяков. Сейчас, по словам Анатолия Путина, назрела необходимость сосредоточить функции подрядчика в одних руках, поскольку за содержание остановок и за поддержание чистоты на прилегающей территории отвечают разные инстанции.

При этом в департаменте транспорта уверены, что качество содержания остановочных комплексов после передачи возрастёт. На сегодня из общего числа остановок почти две трети (300 комплексов) нуждаются либо в замене, либо в установке павильонов, которые предполагается выполнить в антивандальном исполнении, а на конечных остановках маршрутов — даже оснастить биотуалетами.

Как заявил начальник департамента транспорта Перми, для этого в ведомстве разрабатывается специальная двухлетняя программа, по которой до конца этого года в порядок приведут не менее 140 остановок.

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