Пермякам советуют сократить продолжительность рабочего дня в жаркую погоду При температуре свыше 32,5°С работать на открытом воздухе не рекомендуется Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото luxtopfit.com

Согласно рекомендациям, выпущенным Государственной инспекцией труда в Пермском крае, в условиях повышенных температур следует сократить рабочее время, передаёт ТК ВЕТТА.

Так, при температуре воздуха 28,5°С рабочий день рекомендуется сократить на один час, при 29°С — на два, при 30,5°С — на четыре часа. Если столбик термометра поднимется до 32,5°С, проведение работ на открытом воздухе не рекомендуется: такие работы следует перенести на утреннее или вечернее время.

Для профилактики перегревания организма работодателю следует организовать рациональный режим работы.

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