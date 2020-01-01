Елена Синица «Ласточки» до Краснокамска загружены лишь на 17% Краевой минтранс оптимизирует маршрут и предлагает льготы Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

С сентября 2020 года на электропоездах «Ласточка», запущенных из Перми до Краснокамска, проехали 44 тыс. человек. Об этом на заседании комитета по развитию инфраструктуры Заксобрания рассказал заместитель министра транспорта региона Александр Клебанов.

При этом, по его словам, с 1 по 7 сентября 2020 года пассажиропоток составил 2182 человека, загрузка подвижного состава достигла отметки в 56%. В октябре — декабре 2020 года средний пассажиропоток снизился до 377 человек, а загрузка подвижного состава составила 9,7%. Сейчас в среднем за сутки «Ласточка» по направлению Пермь II — Краснокамск» перевозит 660 человек. Поезда загружены на 17%.

Для сравнения: в 2020 году на «Ласточке» от Перми до Верещагино проехали 275 тыс. человек (годом ранее — 190,2 тыс. человек). В 2021 году по этому направлению министерство ожидает 317 тыс. пассажиров. От краевой столицы до Кишерти в 2020 году доехали 269 тыс. человек (в 2019-м — 226 тыс. человек.), а за 2021 год их число вырастет до 300 тыс. человек.

Тем не менее, уверен Александр Клебанов, интерес жителей к направлению Краснокамска возрастает. Только за I квартал 2021 года «Ласточкой» из Краснокамска до Перми воспользовались 39,9 тыс. человек. К концу года планируется выйти к показателю в 140 тыс. человек.

«Ещё в январе мы добавили несколько остановок, которые позволят улучшить качество доставки людей. Кроме этого, в дальнейшем мы планируем продлить путь поезда до автовокзала, расположенного в центре Краснокамска. Также за счёт соединительной скобы в Оверятах сократится время в пути», — пояснил Александр Клебанов.

В целом в 2020 году доходы от «Ласточек» составили 75,5 млн руб., расходы — 184,6 млн руб. Недополученные доходы от госрегулирования тарифов — 109, 6 млн руб.

Гендиректор АО «Пермская пригородная компания» Сергей Канцур предложил с помощью льгот привлечь студентов и школьников. Сегодня, по его словам, в Пермском крае 444 тыс. обучающихся. Из них только 1,2 тыс. человек пользуется скидкой при поездке на пригородных поездах.

«Дело в том, что эта льгота распространяется только на абонементные билеты. Представьте себе студента, который должен спланировать минимум 10 своих поездок и купить этот абонемент. Из-за этого основная масса студентов ездит за полную стоимость или же выбирает альтернативные виды транспорта», — пояснил он. И предложил вернуть льготы в размере 50% от стоимости не только на абонементы, но и на разовые билеты. Это позволит «повысить привлекательность региона для студентов, а также повысить их лояльность к власти».

Кроме этого, за счёт этих мер количество поездок льготных студентов возрастёт с 75 тыс. до 399 тыс. И в связи с этим потребуется ежегодная субсидия от минобра в размере 19,8 млн руб. (сейчас — 3,2 млн руб.). «Увеличив субсидию от минобра, мы снижаем размер субсидирования со стороны минтранса как заказчика перевозок, поскольку увеличится число перевезённых студентов. Той суммой, которую они платят из своего кармана, возможно, и перекроется размер субсидии. Как таковых дополнительных расходов у Пермского края не будет», — сообщил Сергей Канцур.

Возможно, невысокая популярность «Ласточек» связана с тем, что остановочные пункты расположены достаточно далеко, предположил депутат Александр Третьяков. И людям «проще дойти до автобусной остановки», Не исключено, что «будет даже быстрее, чем на электричке». На что Сергей Канцур ответил, что в случае серьёзных пробок или же перекрытия участков дорог из-за ремонта люди всё же предпочтут «Ласточку» другим видам транспорта.

В целом депутаты поддержали введение льгот для студентов. Как отметил председатель комитета Виктор Плюснин, «если все представленные цифры соответствуют реальности, то мы ничего и не теряем». Министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский обратил внимание, что в ведомстве не против этой меры и «готовы сделать всё возможное для этого».

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