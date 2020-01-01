Татьяна Сукрушева Шесть новых улиц Перми получили названия Пять из них находятся на Бахаревке, одна — в микрорайоне Ива Поделиться Поделиться Твитнуть

ЖК «Погода»

Дмитрий Енцов

В Перми названия присвоены шести новым улицам, пять из них расположены в микрорайоне Бахаревка. Постановление об этом опубликовано на сайте мэрии Перми.

Среди них улицы, названные в честь Героев Великой Отечественной войны, — «Василия Полыгалова», «Летчика Евгения Ежова», учёных — «Профессора Селезневой» и «Профессора Ясницкого», а также младшего лейтенанта, погибшего в Чеченской республике, — «Юрия Ляшкова».

Также одна новая улица получила название в микрорайоне Ива — «Гранатовая». Ранее в этом микрорайоне уже появились улицы Рубиновая, Сапфировая, Топазная, Малахитовая и Агатовая.

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