Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Экскурсии по Ботаническому саду ПГНИУ возобновят в июне В Музейную ночь его посетили около 400 человек. Фоторепортаж Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Стало уже традицией, что музеи Пермского университета проводят свою Длинную ночь (0+) не в тот же день, что все городские музеи, а накануне. Это мудро: в акции участвует столько музеев, что обойти все невозможно, и вечер накануне вполне можно выделить для университета. Так было и в этом году.

В ПГНИУ работает целых 11 музеев, одним из них числится прекрасный Ботанический сад, основанный легендарным профессором Александром Генкелем. В университетскую Музейную ночь с экскурсиями по нему прошло около 400 человек. «Ботанический сад родного университета цветет и благоухает. Очень красиво началась музейная ночь», — написала в своём фейсбуке Татьяна Пермякова, директор галереи «Марис-арт», выпускница университета.

В тот вечер, 14 мая, Ботанический сад впервые открылся для посетителей после «ковидной» изоляции. Открылся и закрылся; по словам директора сада Сергея Шумихина, сейчас начнётся активно благоустройство, и только в июне будут постепенно начинать проводить экскурсии по предварительной записи. Полноценное экскурсионное обслуживание планируется возобновить в сентябре.

Константин Долгановский

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.