Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

Мы не можем жить без космоса

Длинная музейная ночь 2021 года была посвящена науке и технологиям

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Открытие Длинной музейной ночи на Речном вокзале

Открытие Длинной музейной ночи на Речном вокзале
  Илья Радченко

«И снится нам не рокот космодрома…» — с воодушевлением распевали уличные музыканты на Соборной площади. Здесь было многолюдно, но не чересчур. Знаменитые очереди в художественную галерею, запечатлённые на множестве фотографий за несколько лет, в этом году не выстроились. Длинная музейная ночь (0+), традиционно проходящая во всём мире в ближайший к Международному дню музеев (18 мая) уикенд (в этом году — 15 мая), вернулась в офлайн после «ковидного» перерыва; но вернулась очень осторожно и бережно: проверка температуры на входе, требование надеть маску, а кроме того музеи — участники акции в этом году постарались избегать событий, связанных со скученностью людей.

Главными событиями Ночи стали не концерты, игры и мастер-классы, а выставки. Приуроченные к Ночи вернисажи частенько были так или иначе связаны с темой науки и техники: вся акция проходила в рамках российского Года науки и технологий, но кроме того, не сговариваясь, выставочные площадки отметили 60-летие первого полёта человека в космос. Космос и космизм стали подтекстом, а где-то и прямым текстом выставок в государственных и частных галереях.

деревянный ангел

Пермская художественная галерея. Эволюция деревянного ангела
  Илья Радченко

Официально в акции принял участие 41 музей в Пермском крае: краевые, муниципальные и частные; все они были перечислены на специальном сайте permartnight.ru, работающем при поддержке Министерства культуры Пермского края уже не первый год. Сайт очень удобный: здесь можно не только узнать программу событий, но и составить собственный музейный маршрут. В следующий раз им можно будет воспользоваться в ноябре, когда будет проходить Ночь искусств.

Музеи 15 мая были открыты допоздна, даже те, в которые обычно не так-то просто попасть, например, музей Пермского института железнодорожного транспорта. Расположенный очень удобно, рядом с Пермским краеведческим музеем и почти напротив Речного вокзала, он в этот день привлёк толпы гостей. Студенты-экскурсоводы едва справлялись, экскурсии начинались каждые 10 минут. Музей, конечно, скромный, самодеятельный, изобилующий почётными грамотами и спортивными кубками, но и здесь есть привлекательные экспонаты — например, модели поездов, сделанные руками студентов, или экспозиция — практически алтарь, — посвящённая космонавту Виктору Савиных, выпускнику этого учебного заведения в его бытность ещё техникумом. Есть, конечно, в Перми гораздо более состоятельный железнодорожный музей — в ДКЖ, но он, увы, в акции не участвовал. Интересно, кстати, почему? А визит в институтский музейчик — это ещё и возможность побывать в одном из самых старинных и красивых зданий Перми, где интерьеры ничуть не менее прекрасны, чем фасад.

Сергей Пахомов. Скульптуры из макаронных изделий

Сергей Пахомов. Скульптуры из макаронных изделий
  Илья Радченко

В этом году не только музей РЖД, но и другие ведомственные музеи, хранящие порой удивительные сокровища, не участвовали в Ночи. Возможно, это связано всё с тем же ковидом. Зато активизировались частные музеи и коллекции, которые провели презентацию в историческом парке «Россия — моя история».

Каких только коллекций здесь нет! Роботы-трансформеры, календарики, открытки, плюшевые медведи, бумажные деньги, изделия из макарон, фарфоровые зверушки, миниатюрная обувь… Да, несмотря на то, что прелестная «Галерея туфельки» эмигрировала из Перми в Сочи, в нашем городе продолжают коллекционировать и выставлять крошечные сувенирные обувки. Всё это можно было увидеть в историческом парке, а на следующем Антикварном салоне Выставочного центра «Пермская ярмарка» Ассоциация частных музеев, работающая в Перми, планирует выставить аж 20 стендов.

Пермская художественная галерея

  Илья Радченко

Маленькая выставка «Твоё первое средство связи» в Пермском краеведческом музее вполне могла бы дополнить экспонаты Ассоциации частных музеев: наверняка кто-то собирает все эти пейджеры, старые мобильники… Музей, выполняя важнейшую функцию сохранения материальный культуры повседневности, обратился к пермякам с просьбой приносить устаревшие средства связи; собрали не так много, как хотелось, так что сбор продолжается, и, если вы задумались, куда бы девать «моторолу» 1990-х годов, то вам сюда.

пермм

Музей современного искусства PERMM
  Илья Радченко

Музею современного искусства PERMM новые выставки к этому дню готовить не пришлось. Работающие здесь экспозиции «Владимир Архипов. Предметы гордости и стыда» и «Гастев. Как надо работать» уже посвящены науке, технике и изобретательности. Здесь «гвоздём программы» была встреча с Андреем Люблинским, активным участником программы паблик-арта в Перми, автором «Красных человечков» и совсем свежего оформления торгового центра «Планета».

Центр городской культуры в этот вечер отмечал пятилетие, по случаю чего устроил вернисаж с вечеринкой. Выставку Петра Стабровского «Практика наблюдения» просто выставкой не назовёшь: это интерактивный аттракцион, рассчитанный на благожелательного зрителя. Она настолько минималистична, что наводит на мысль, что следующей выставкой Стабровского будут просто пустые залы. Художник предлагает под медитативные речи аудиогида вдумчиво вглядеться в прямоугольники света на стенах, в сами стены, в дверные и оконные проёмы, в зеркала… Можно, конечно, уйти в разочаровании и раздражении; можно, напротив, создать философскую «подкладку» под всё это и долго рассуждать о скрытых смыслах; но можно и отнестись к этому как к игре, потратить 15-20 минут на «практику наблюдения» и просто получить удовольствие.

Пермская художественная галерея

  Илья Радченко

Некоторые из галерей, работавших поздно вечером 15 мая, на официальном сайте Музейной ночи почему-то не упомянуты, а ведь многие из них весьма достойны посещения. Например, галерея «Марис-арт», где последнюю неделю работает прекрасная выставка «Космос наш!», открывшаяся 12 апреля. Ироничное название отражает настроение всей экспозиции — тотальной инсталляции Лидии Ерохиной. Она — о космосе, прочно вошедшем в наш быт, в нашу повседневность: шутки, мемы, песни, фразеологизмы… Это уютный, привычный, одомашненный космос: Солнечная система, где и Солнце, и планеты — круглые половички, связанные крючком; разделочные дощечки, расписанные в стилистике «обвинской розы» и с настроением лубка, где Гагарин встречается в небе с ангелом, а коты завидуют собакам, потому что те уже покорили космос; деликатно мерцающие светильники-ночнички в форме ракет и спутников.

Это современное искусство, которое с нежной иронией работает и с художественным наследием, и с массовой культурой, создавая новые смыслы и новую эстетику.

Неземная красота

  Илья Радченко

Лидия Ерохина приложила руку и к детской выставке «Неземная красота» в Пермской художественной галерее, открывшейся в Музейную ночь: по просьбе кураторов Ксении Зубакиной и Евгении Наймушиной она создала светящиеся ватные облака, кажущиеся совершенно невесомыми. Настоящие облачные технологии, как шутили посетители выставки. В очередном детском проекте, созданном в содружестве с ПАО «Метафракс», речь идёт о горних сферах: серафимах, херувимах, святых… Эта выставка напоминает современную детскую книжку — такую, где страницы становятся объёмными и можно открывать окошечки, двигать предметы, перемещать персонажей… Иконы и церковная деревянная скульптура — не самые простые для детского восприятия предметы, но авторы выставки сделали их темой для детского игрового исследования. Многие экспонаты можно не только разглядывать, но и трогать; а если трогать нельзя, то табличка рядом со скульптурой или иконой поясняет, что экспонат от прикосновений болеет.

Исторический парк Россия моя история

Исторический парк Россия моя история. Презентация Ассоциации частных музеев Прикамья
  Илья Радченко

Главным событием в Пермской художественной галерее, да, наверное, и во всей Музейной ночи стало открытие выставки «Династия», посвящённой творчеству художников из семьи Арендт. Эта большая выставка, подготовленная куратором Вадимом Зубковым — известнейшим пермским арт-менеджером, на примере одной семьи говорит об истории российского искусства на протяжении последних 100 лет, да и вообще о российской истории. Семья художников Арендт — ярчайший пример того, как поиски духовности, смысла жизни, нового языка в искусстве, собеседников и родственных душ сочетались в жизни российской творческой интеллигенции с лишениями, трудностями, гонениями и репрессиями. Огромное наследие Ариадны Арендт старшей — основательницы династии, её первого мужа Меера Айзенштадта, второго мужа Анатолия Григорьева, внучек Натальи и Марии Арендт, правнучки Ариадны Арендт младшей — представлено в экспозиции более чем достойно. Замечательные тексты воспоминаний героев выставки сопровождают произведения — в основном скульптуру, но и графику, инсталляции, коллажи, керамику, текстиль. Множество сложных чувств испытает зритель, который отнесётся к экспозиции вдумчиво и погрузится в историю этой семьи, которая сама по себе — большое произведение искусства.

Неоднократно, проходя по залам галереи, хочется воскликнуть: «Это — космос!» Слово «космос» стало за годы обиходного использования таким многозначным, таким важным. Практически незаменимым.

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