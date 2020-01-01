Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Мы не можем жить без космоса Длинная музейная ночь 2021 года была посвящена науке и технологиям Поделиться Поделиться Твитнуть

Открытие Длинной музейной ночи на Речном вокзале

Илья Радченко

«И снится нам не рокот космодрома…» — с воодушевлением распевали уличные музыканты на Соборной площади. Здесь было многолюдно, но не чересчур. Знаменитые очереди в художественную галерею, запечатлённые на множестве фотографий за несколько лет, в этом году не выстроились. Длинная музейная ночь (0+), традиционно проходящая во всём мире в ближайший к Международному дню музеев (18 мая) уикенд (в этом году — 15 мая), вернулась в офлайн после «ковидного» перерыва; но вернулась очень осторожно и бережно: проверка температуры на входе, требование надеть маску, а кроме того музеи — участники акции в этом году постарались избегать событий, связанных со скученностью людей.

Главными событиями Ночи стали не концерты, игры и мастер-классы, а выставки. Приуроченные к Ночи вернисажи частенько были так или иначе связаны с темой науки и техники: вся акция проходила в рамках российского Года науки и технологий, но кроме того, не сговариваясь, выставочные площадки отметили 60-летие первого полёта человека в космос. Космос и космизм стали подтекстом, а где-то и прямым текстом выставок в государственных и частных галереях.

Пермская художественная галерея. Эволюция деревянного ангела

Илья Радченко

Официально в акции принял участие 41 музей в Пермском крае: краевые, муниципальные и частные; все они были перечислены на специальном сайте permartnight.ru, работающем при поддержке Министерства культуры Пермского края уже не первый год. Сайт очень удобный: здесь можно не только узнать программу событий, но и составить собственный музейный маршрут. В следующий раз им можно будет воспользоваться в ноябре, когда будет проходить Ночь искусств.

Музеи 15 мая были открыты допоздна, даже те, в которые обычно не так-то просто попасть, например, музей Пермского института железнодорожного транспорта. Расположенный очень удобно, рядом с Пермским краеведческим музеем и почти напротив Речного вокзала, он в этот день привлёк толпы гостей. Студенты-экскурсоводы едва справлялись, экскурсии начинались каждые 10 минут. Музей, конечно, скромный, самодеятельный, изобилующий почётными грамотами и спортивными кубками, но и здесь есть привлекательные экспонаты — например, модели поездов, сделанные руками студентов, или экспозиция — практически алтарь, — посвящённая космонавту Виктору Савиных, выпускнику этого учебного заведения в его бытность ещё техникумом. Есть, конечно, в Перми гораздо более состоятельный железнодорожный музей — в ДКЖ, но он, увы, в акции не участвовал. Интересно, кстати, почему? А визит в институтский музейчик — это ещё и возможность побывать в одном из самых старинных и красивых зданий Перми, где интерьеры ничуть не менее прекрасны, чем фасад.

Сергей Пахомов. Скульптуры из макаронных изделий

Илья Радченко

В этом году не только музей РЖД, но и другие ведомственные музеи, хранящие порой удивительные сокровища, не участвовали в Ночи. Возможно, это связано всё с тем же ковидом. Зато активизировались частные музеи и коллекции, которые провели презентацию в историческом парке «Россия — моя история».

Каких только коллекций здесь нет! Роботы-трансформеры, календарики, открытки, плюшевые медведи, бумажные деньги, изделия из макарон, фарфоровые зверушки, миниатюрная обувь… Да, несмотря на то, что прелестная «Галерея туфельки» эмигрировала из Перми в Сочи, в нашем городе продолжают коллекционировать и выставлять крошечные сувенирные обувки. Всё это можно было увидеть в историческом парке, а на следующем Антикварном салоне Выставочного центра «Пермская ярмарка» Ассоциация частных музеев, работающая в Перми, планирует выставить аж 20 стендов.

Илья Радченко

Маленькая выставка «Твоё первое средство связи» в Пермском краеведческом музее вполне могла бы дополнить экспонаты Ассоциации частных музеев: наверняка кто-то собирает все эти пейджеры, старые мобильники… Музей, выполняя важнейшую функцию сохранения материальный культуры повседневности, обратился к пермякам с просьбой приносить устаревшие средства связи; собрали не так много, как хотелось, так что сбор продолжается, и, если вы задумались, куда бы девать «моторолу» 1990-х годов, то вам сюда.

Музей современного искусства PERMM

Илья Радченко

Музею современного искусства PERMM новые выставки к этому дню готовить не пришлось. Работающие здесь экспозиции «Владимир Архипов. Предметы гордости и стыда» и «Гастев. Как надо работать» уже посвящены науке, технике и изобретательности. Здесь «гвоздём программы» была встреча с Андреем Люблинским, активным участником программы паблик-арта в Перми, автором «Красных человечков» и совсем свежего оформления торгового центра «Планета».

Центр городской культуры в этот вечер отмечал пятилетие, по случаю чего устроил вернисаж с вечеринкой. Выставку Петра Стабровского «Практика наблюдения» просто выставкой не назовёшь: это интерактивный аттракцион, рассчитанный на благожелательного зрителя. Она настолько минималистична, что наводит на мысль, что следующей выставкой Стабровского будут просто пустые залы. Художник предлагает под медитативные речи аудиогида вдумчиво вглядеться в прямоугольники света на стенах, в сами стены, в дверные и оконные проёмы, в зеркала… Можно, конечно, уйти в разочаровании и раздражении; можно, напротив, создать философскую «подкладку» под всё это и долго рассуждать о скрытых смыслах; но можно и отнестись к этому как к игре, потратить 15-20 минут на «практику наблюдения» и просто получить удовольствие.

Илья Радченко

Некоторые из галерей, работавших поздно вечером 15 мая, на официальном сайте Музейной ночи почему-то не упомянуты, а ведь многие из них весьма достойны посещения. Например, галерея «Марис-арт», где последнюю неделю работает прекрасная выставка «Космос наш!», открывшаяся 12 апреля. Ироничное название отражает настроение всей экспозиции — тотальной инсталляции Лидии Ерохиной. Она — о космосе, прочно вошедшем в наш быт, в нашу повседневность: шутки, мемы, песни, фразеологизмы… Это уютный, привычный, одомашненный космос: Солнечная система, где и Солнце, и планеты — круглые половички, связанные крючком; разделочные дощечки, расписанные в стилистике «обвинской розы» и с настроением лубка, где Гагарин встречается в небе с ангелом, а коты завидуют собакам, потому что те уже покорили космос; деликатно мерцающие светильники-ночнички в форме ракет и спутников.

Это современное искусство, которое с нежной иронией работает и с художественным наследием, и с массовой культурой, создавая новые смыслы и новую эстетику.

Илья Радченко

Лидия Ерохина приложила руку и к детской выставке «Неземная красота» в Пермской художественной галерее, открывшейся в Музейную ночь: по просьбе кураторов Ксении Зубакиной и Евгении Наймушиной она создала светящиеся ватные облака, кажущиеся совершенно невесомыми. Настоящие облачные технологии, как шутили посетители выставки. В очередном детском проекте, созданном в содружестве с ПАО «Метафракс», речь идёт о горних сферах: серафимах, херувимах, святых… Эта выставка напоминает современную детскую книжку — такую, где страницы становятся объёмными и можно открывать окошечки, двигать предметы, перемещать персонажей… Иконы и церковная деревянная скульптура — не самые простые для детского восприятия предметы, но авторы выставки сделали их темой для детского игрового исследования. Многие экспонаты можно не только разглядывать, но и трогать; а если трогать нельзя, то табличка рядом со скульптурой или иконой поясняет, что экспонат от прикосновений болеет.

Исторический парк Россия моя история. Презентация Ассоциации частных музеев Прикамья

Илья Радченко

Главным событием в Пермской художественной галерее, да, наверное, и во всей Музейной ночи стало открытие выставки «Династия», посвящённой творчеству художников из семьи Арендт. Эта большая выставка, подготовленная куратором Вадимом Зубковым — известнейшим пермским арт-менеджером, на примере одной семьи говорит об истории российского искусства на протяжении последних 100 лет, да и вообще о российской истории. Семья художников Арендт — ярчайший пример того, как поиски духовности, смысла жизни, нового языка в искусстве, собеседников и родственных душ сочетались в жизни российской творческой интеллигенции с лишениями, трудностями, гонениями и репрессиями. Огромное наследие Ариадны Арендт старшей — основательницы династии, её первого мужа Меера Айзенштадта, второго мужа Анатолия Григорьева, внучек Натальи и Марии Арендт, правнучки Ариадны Арендт младшей — представлено в экспозиции более чем достойно. Замечательные тексты воспоминаний героев выставки сопровождают произведения — в основном скульптуру, но и графику, инсталляции, коллажи, керамику, текстиль. Множество сложных чувств испытает зритель, который отнесётся к экспозиции вдумчиво и погрузится в историю этой семьи, которая сама по себе — большое произведение искусства.

Неоднократно, проходя по залам галереи, хочется воскликнуть: «Это — космос!» Слово «космос» стало за годы обиходного использования таким многозначным, таким важным. Практически незаменимым.

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