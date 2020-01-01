На майских каникулах пассажиропоток Большого Савино составил более 46 тыс. человек Российские направления выбрали 90% пассажиров Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 по 10 мая аэропорт Большое Савино обслужил более 46 тыс. пассажиров. Самыми популярными направлениями в майские каникулы стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Калининград.

В целом российские направления выбрали 41,7 тыс. пассажиров — это почти на 24,4% выше аналогичного периода 2019 года. Также по сравнению с первой декадой мая 2019 года в четыре раза вырос спрос на полёты в Северную столицу и Калининград, в два — на перелёты в Сочи.

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