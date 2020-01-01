За неделю в Пермском крае 35 предприятий нарушили противоэпидемиологический режим Проверку проводили с 7 по 13 мая 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По результатам проверки, которую проводило Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю с 7 по 13 мая, выявлены 35 предприятий региона, нарушивших антиковидные меры.

Большинство попавших в список субъектов заняты в торговле. Также в числе нарушителей значатся организации общественного питания, сферы услуг и образования.

Основные нарушения — отсутствие у персонала средств индивидуальной защиты, отсутствие разметки для соблюдения социальной дистанции и игнорирование мер по обеззараживанию воздуха в помещениях.

Нарушителей ждёт административное воздействие.

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