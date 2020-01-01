Григорий Серёдкин «Парма» планирует продолжить сотрудничество с Казисом Максвитисом По информации источника, клуб и тренер согласовывают новый контракт Поделиться Поделиться Твитнуть

Казис Максвитис

Пермский БК «Парма» согласовывает детали нового контракта с литовским тренером Казисом Максвитисом. Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Напомним, первый контракт с «Пармой» действующий главный тренер подписал по схеме «1+1». В апреле 2020 года специалист и клуб воспользовались опцией продления контракта на год.

Казис Максвитис возглавляет пермский клуб с 2019 года. Под его руководством пермяки попали в еврокубки, вышли в «Финал четырёх» Кубка ФИБА Европа, а также впервые в истории попали в плей-офф Единой лиги ВТБ, оказавшись в числе восьми лучших команд регулярного чемпионата.

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