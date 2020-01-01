Мария Сыропятова Компании Александра Флегинского не удалось оспорить отказ в установлении жилой застройки на Новогайвинской, 118 Арбитражный суд Пермского края отказал ООО «Панорама» в удовлетворении требований к городской администрации Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края отказал аффилированной к Александру Флегинскому ООО «Панорама» в удовлетворении требований к администрации Перми по установлению зоны жилой застройки на бывшем полигоне ВКИУ (ул. Новогайвинская, 118). Согласно картотеке суда решение вынесено 13 мая.

На протяжении нескольких последних лет компании ООО «Панорама» и ООО «КМПроджект-Пермь» пытаются оспорить в суде отказы мэрии Перми в установлении зонирования, разрешающего жилую застройку своих участков на ул. Новогайвинской, 118. Однако компании неоднократно проигрывали в судах.

В Пермском краевом суде им удалось отменить зонирование Р-2 для своих участков. Однако суд отказал в возложении на Пермскую городскую думу обязанности установить зону, предусматривающую жилую застройку (в одном случае речь идёт о зоне Ж-3, в другом — Ж-5).

Напомним, в 2000-х годах площадка бывшего ВКИУ была приобретена у Минобороны группой пермских предпринимателей, в том числе и Александром Флегинским. Рассматривались различные варианты освоения данной территории, большая часть из которых предполагала жилую застройку и строительство домов отдыха. Сейчас, по данным мэрии Перми, на территории бывшего полигона ВКИУ находятся порядка 136 земельных участков, на этой же территории располагаются шесть уже построенных индивидуальных домов, а ещё четыре находятся в стадии строительства. При этом ни одно разрешение на строительство в этом районе администрацией Перми выдано не было.

В феврале 2021 года Пермская городская дума приняла решение о внесении в Генеральный план Перми изменений, исключающих жилую застройку бывшего полигона ВКИУ.

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