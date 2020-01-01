Четверть выпускников пермских вузов хочет работать в IT-сфере Более половины молодых людей рассчитывают на доход не менее 40 тыс. руб. в месяц Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным опроса, проведённого исследовательским центром Зарплаты.ру, 26% выпускников пермских вузов желают работать в сфере информационных технологий.

Кроме того, 16% респондентов из Перми выразили желание работать в рекламе и маркетинге, 9% — в сфере искусства, культуры и развлечений, 8% — в нефтегазовой промышленности, и 7% — в банках.

Более половины опрошенных — 51% — заявили о намерении сразу после окончания вуза получать не менее 40 тыс. руб. в месяц, ещё 14% рассчитывают на зарплату не менее 60 тыс. руб. При этом 58% выпускников хотели бы иметь возможность работать дистанционно.

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