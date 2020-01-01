Елена Синица
В Прикамье 22 мая и 1 июня запретят продажу алкоголя
За нарушение предусмотрены штрафы
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В Пермском крае 22 мая и 1 июня запретят продажу алкогольной продукции. Такие ограничения прописаны в соответствующем постановлении краевого правительства.
Так, 22 мая продажу алкоголя запретят в связи с проведением последних звонков в школах, а 1 июня — из-за Дня защиты детей.
Сообщается, что для нарушителей предусмотрены штрафы в размере от 3 тыс. руб. до 40 тыс. руб.
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