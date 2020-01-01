Коронавирус выявлен в 14 муниципалитетах Прикамья Больше всего заболевших зафиксировано в краевой столице Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, из 95 заболевших коронавирусной инфекцией 63 человека являются жителями Перми.

В Чайковском городском округе выявлено 14 случаев заражения, по три инфицированных — в Большесосновском районе и Лысьвенском округе, по два — в Березниках и Октябрьском округе.

Кроме того, по одному случаю заражения COVID-19 диагностировано в Пермском районе, Ординском, Уинском, Добрянском, Сивинском, Суксунском, Бардымском и Чернушинском округах

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