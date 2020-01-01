В Прикамье выявлено 95 новых случаев заражения COVID-19
45 человек выздоровели
За прошедшие сутки в Прикамье выявлено 95 новых случаев заражения COVID-19. Из заболевших 41 человек проходит лечение в больнице, 54 — на дому, под наблюдением врачей, сообщили в краевом Роспотребнадзоре.
За весь период пандемии в регионе выявлено 56 011 заболевших. В числе 95 новых инфицированных 31 пациент мужского пола, 64 — женского. Также среди заболевших шесть детей.
Всем заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.
Выздоровели 45 человек. Смертей за сутки не зафиксирвоано.
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