В Прикамье выявлено 95 новых случаев заражения COVID-19 45 человек выздоровели Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За прошедшие сутки в Прикамье выявлено 95 новых случаев заражения COVID-19. Из заболевших 41 человек проходит лечение в больнице, 54 — на дому, под наблюдением врачей, сообщили в краевом Роспотребнадзоре.

За весь период пандемии в регионе выявлено 56 011 заболевших. В числе 95 новых инфицированных 31 пациент мужского пола, 64 — женского. Также среди заболевших шесть детей.

Всем заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.

Выздоровели 45 человек. Смертей за сутки не зафиксирвоано.

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