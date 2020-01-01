Григорий Серёдкин Клуб бывшего игрока «Амкара» Евгения Савина будет играть в Жуковском 17 мая у новоиспечённой команды стартует первый в истории сбор Поделиться Поделиться Твитнуть

Евгений Савин. Фото: twitter.com

Бывший игрок пермского ФК «Амкар», телеведущий и известный спортивный блогер Евгений Савин в своём Instagram-аккаунте рассказал, где будет играть созданный им профессиональный футбольный клуб «Красава».

Новоиспечённый клуб будет проводить домашние матчи в городе Жуковский Московской области на стадионе «Метеор», вмещающем 7 тыс. зрителей.

Базироваться команда будет в другом подмосковном городе — Бронницы. Отметим, на той же самой базе во время ЧМ по футболу 2018 базировалась национальная сборная Аргентины. С 17 по 31 мая у клуба пройдёт первый сбор для подготовки к дебюту в профессиональном футболе. О планах экс-«амкаровца» создать свой футбольный клуб впервые стало известно в конце 2020 года.

37-летний Евгений Савин выступал за «Амкар» с 2006 по 2007 год. В составе «красно-чёрных» сыграл 46 игр, в которых забил девять голов в ворота соперников. Позже форвард играл за самарские «Крылья Советов», томскую «Томь», екатеринбургский «Урал», тульский «Арсенал» и «Тюмень». В 2015 году завершил карьеру игрока.

С ноября 2015 года вёл программу «Культ тура» совместно с Юрием Дудем и Сергеем Шнуровым. С января 2016 года комментировал футбольные матчи на тематических каналах «Матч ТВ». В данный момент является ведущим собтвенного YouTube-канала «КраСава» (более 1 млн подписчиков).

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