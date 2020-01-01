Суд смягчил приговор осуждённой экс-главе Шахтинского сельского поселения Она проведёт за решёткой семь с половиной лет вместо девяти Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Пермский краевой суд смягчил приговор бывшей главе Шахтинского сельского поселения Татьяне Митиной.

Напомним, она была признана виновной Кизеловским районным судом в совершении четырёх преступлений по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) и ч. 4, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки главой органа местного самоуправления; получение взятки в крупном размере). Тогда ей было назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы со штрафом 7 млн руб. и запретом занимать определенные должности.

Приговор первой инстанции Татьяна Митина обжаловала в Пермском краевом суде. Решением суда высшей инстанции ей назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы и штрафа в размере 4,5 млн руб.

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