Татьяна Сукрушева Экс-глава администрации поселения в Прикамье приговорена к 9 годам за взятки Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Кизеловский городской суд признал виновной в получении взяток экс-главу администрации Шахтинского сельского поселения Кизеловского муниципального района. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

Как сообщили в надзорном органе, бывшая глава, занимая указанную должность в период 2015–2017 годов, в качестве взяток получила более 380 тыс. руб. от лица, оформляющего документы по переселению из ветхого жилья на ликвидируемых шахтах в Кизеловском угольном бассейне. Отметим, что в указанные даты главой администрации была Татьяна Митина.

Помимо этого, за определённые выплаты обвиняемая «не препятствовала деятельности с различными документами на получение соцвыплат». Своими действиями женщина нарушила ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), ч. 4, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Суд назначил обвиняемой наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 7 млн руб. с лишением права занимать определённые должности на срок 6 лет. Приговор в силу не вступил.

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