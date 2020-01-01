Елена Синица Чувство юмора у соискателя чаще всего ценят при трудоустройстве в сфере услуг Поделиться Поделиться Твитнуть

Евгений Дёмшин

Порядка 55% работодателей назвали наличие чувства юмора дополнительным аргументом в пользу соискателя при трудоустройстве на работу. Об этом сообщается в исследовании сервиса по поиску работы Super Job.

Согласно исследованию чувство юмора у кандидата является плюсом для 58% компаний малого бизнеса и для 44% предприятий и организаций, где заняты свыше 1 тыс. человек.





При этом, согласно исследованию, чаще всего чувство юмора соискателей ценят в сфере услуг (60%), строительстве (56%) и производстве (55%).





Кроме этого, 54% респондентов отметили, что чувство юмора помогло им в поиске работы и построении карьеры.





Чаще всего об этом рассказывали респонденты старше 45 лет (58%) и россияне с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (65%).

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