Елена Синица
В Пермском крае 96 новых случаев заражения COVID-19
Выздоровел 131 человек
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По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Прикамье выявлено 96 новых случаев заражения коронавирусом. Из заболевших 22 человека лечатся в больнице, 74 — на дому, под наблюдением врачей.
В числе заражённых — 28 пациентов мужского пола, 68 — женского, также среди заражённых шесть детей.
В возрасте от 15 до 29 человек — семь заболевших, от 30 до 49 — 34 человека, от 50 до 64 — 29 человек, ещё 20 человек — старше 65 лет.
Круг контактировавших лиц также определён.
В целом за период пандемии в крае выявлено 55 916 случаев заражения коронавирусом.
За сутки выздоровел 131 человек, умерли — девять.
В больницах находятся 615 человек, из них 45 подключены к аппаратам ИВЛ.
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