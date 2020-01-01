Елена Синица В Пермском крае 96 новых случаев заражения COVID-19 Выздоровел 131 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Прикамье выявлено 96 новых случаев заражения коронавирусом. Из заболевших 22 человека лечатся в больнице, 74 — на дому, под наблюдением врачей.

В числе заражённых — 28 пациентов мужского пола, 68 — женского, также среди заражённых шесть детей.





В возрасте от 15 до 29 человек — семь заболевших, от 30 до 49 — 34 человека, от 50 до 64 — 29 человек, ещё 20 человек — старше 65 лет.





Круг контактировавших лиц также определён.





В целом за период пандемии в крае выявлено 55 916 случаев заражения коронавирусом.





За сутки выздоровел 131 человек, умерли — девять.





В больницах находятся 615 человек, из них 45 подключены к аппаратам ИВЛ.

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