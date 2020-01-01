Елена Синица За год в Пермском крае смертность выросла на 12,3 % А рождаемость — на 1,3 % Поделиться Поделиться Твитнуть

Владимир Шалимов

Пермьстат опубликовал данные о рождаемости и смертности в крае за период с января по март 2021 года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число умерших в крае возросло на 12,3%, а число родившихся — на 1,3%.

По данным ведомства, в первом квартале этого года родилось 6135 человек (годом ранее — 6054 человека). Число умерших в январе — марте 2021 года составило 10 059 человек, в то время как за аналогичный период 2020 года умерло 8957 человек.





Естественная убыль населения составила 3924 человека.





Кроме этого, сообщается, что наибольшую долю случаев смерти занимают болезни системы кровообращения (49,7%). Также причинами смерти стали новообразования (13,3%), несчастные случаи, травмы и отравления (7,0%).





Среди всех внешних причин значительный удельный вес пришелся на самоубийства (21,5%), воздействие чрезмерно низкой природной температуры (15,6%), несчастные случаи, вызванные действием дыма и огня (11,0%), убийства (8,3%), транспортные травмы (7,6%), падения (6,2%), случайные отравления ядовитыми веществами и случайные отравления алкоголем (по 4,5%).





Помимо этого, в Пермьстате отметили тенденцию высокой смертности людей трудоспособного возраста. Из числа всех умерших с января по март 2021 года 21,8% (или 2 190 человек) — трудоспособного возраста. Из них 78,6% — мужчины.





За этот же период времени на 6,4% выросло число зарегистрированных браков и на 0,6% снизилось число разводов.

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