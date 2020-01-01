Елена Синица Россия возобновляет авиасообщение с ещё пятью странами В некоторые страны увеличится число регулярных рейсов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Начиная с 25 мая Россия возобновит авиасообщение с Мальтой, Мексикой, Исландией, Португалией и Саудовской Аравией. Такое решение принял федеральный оперштаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19. Соответствующая информация появилась на сайте правительства РФ.

Так, три раза в неделю будут осуществляться рейсы Москва — Рейкьявик (Исландия), Москва — Канкун (Мексика) и Москва — Лиссабон (Португалия). Два раза в неделю будут отправляться рейсы Москва — Валлетта (Мальта).





В Джидду (Саудовская Аравия) можно будет улететь три раза в неделю из Москвы, из Грозного и Махачкалы — один раз в неделю.





Кроме этого, сообщается, что с 25 мая на взаимной основе будут увеличено количество регулярных рейсов в Южную Корею (Владивосток — Сеул три раза в неделю; из Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Южно-Сахалинска в Сеул по одному рейсу в неделю), Финляндию (до семи рейсов в неделю по маршрутам Москва — Хельсинки и Санкт-Петербург — Хельсинки).





Также число рейсов в Японию увеличится до семи раз в неделю по маршрутам Москва — Токио и Владивосток — Токио. Возобновится один рейс в неделю по маршруту Южно-Сахалинск — Токио.





Помимо этого, оперативный штаб разрешил перелёты в иностранные государства из международных аэропортов Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ.

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