Елена Синица В Прикамье школьницы подожгли ферму при съёмке видео в Tik Tok Ущерб оценивается в 150 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Нытвенском районе две школьницы подожгли солому на ферме для съёмок видео в социальную сеть Tik Tok. Об этом сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Как сообщают в ведомстве, ученицы нашли две скирды соломы общим объёмом свыше 195 тонн, подожгли сухие стебли растений, а затем начали их тушить.





Девочки пытались сбить пламя самостоятельно, но им не удалось и они сбежали.





Позже на место возгорания приехали пожарные, однако имущество фермы сгорело. Нанесённый ущерб оценивается в 150 тыс.руб.





В ходе опроса жителей села и сотрудников фермы было выяснено, кто поджёг сено.





В результате с девочками и их родителями были проведены разъяснительные беседы.





В отношении родителей составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 («Неисполнение родителями и законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).





В конце мая на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав будет решён вопрос о постановке школьниц на профилактический учет в отделе полиции.





Кроме этого, в частном порядке владелец фермы имеет право подать в суд и взыскать с родителей девочек возмещение нанесенного ущерба.

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