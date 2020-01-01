Елена Синица Для счастья пермякам нужно 150 тыс. руб. в месяц С января этот показатель снизился на 6 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным на май 2021 года, жителям Перми, для того чтобы чувствовать себя счастливыми, нужно 150 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob.

Согласно исследованию ещё в январе этого года пермякам для счастья требовалось 156 тыс. руб.

Также для сравнения: в 2018 году респонденты из Перми сообщали, что им нужно 144 тыс. руб., а в 2019-м — 140 тыс. руб.

При этом среднестатистическому россиянину, по данным на май, ежемесячно хотелось бы получать 173 тыс. руб. В январе своё счастье жители страны оценивали в 166 тыс. руб. Однако, к примеру, в 2017 году счастье оценивали в 184 тыс. руб. ежемесячно.

При этом запросы мужчин почти на четверть превышают женские запросы: 192 тыс. и 155 тыс. руб. соответственно.

Примечательно, для респондентов до 24 лет для счастья достаточно 130 тыс. руб. в месяц, россиянам 35—44 лет — 198 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.