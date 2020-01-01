В Пермском крае зарегистрировано 97 новых больных коронавирусом Среди инфицированных — восемь детей Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае выявлено 97 новых случаев заражения COVID-19: 15 человек госпитализированы, 82 проходят лечение на дому под наблюдением врачей.

Среди заболевших — восемь детей, 46 человек старше 50 лет. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 55 820.

За сутки выздоровели 98 пациентов.

Лечение в ковидных отделениях больниц продолжают 598 человек, 47 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Доля свободного коечного фонда — 29,6%.





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