Специалисты проверили качество воздуха в территориях Прикамья в связи с задымлением Превышения ПДК загрязняющих веществ не выявлено Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю отчитались о об итогах проверок качестве воздуха на территории региона 11 мая. Превышения загрязняющих веществ не выявлено. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

11 мая от граждан в Роспотребнадзор начала поступать информация о задымленности в разных населённых пунктах края. Жители жаловались на смог и запах гари. В тот же день специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» были отобраны пробы воздуха в четырёх населенных пунктах: Перми, Березниках, Губахе и Кизеле. Результаты лабораторных исследований показали: содержание загрязняющих веществ в пробах воздуха не превышает ПДК (предельно допустимую концентрацию).

Напомним, 10–11 мая на востоке Пермского края по всей протяжённости региона по системе видеомониторинга «Лесохранитель» наблюдалось задымление. Причиной смога стали лесные пожары в Уральском федеральном округе. Очаги крупных природных возгораний были зафиксированы на территории Тюменской, Курганской и Свердловской областей.





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