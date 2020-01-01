Евгения Пастухова журналист Игорь Сапко выдвинул свою кандидатуру на праймериз по округу Игоря Шубина В результате в половине округов в Госдуму на предварительном голосовании действующие депутаты будут бороться друг с другом Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Сапко подал документы на участие в праймериз

er.ru

Депутат Государственной думы Игорь Сапко выдвинул свою кандидатуру на участие в праймериз «Единой России» по одномандатному округу №58, а также по спискам партии. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Депутатом по этому округу с 2016 года является Игорь Шубин. Он уже зарегистрирован на участие в праймериз. Кроме того, в конце апреля свою кандидатуру в этом округе выдвинул актёр сериала «Реальные пацаны» и депутат Осинской думы Армен Бежанян.

Таким образом, в двух из четырёх округов на выборах в Госдуму предварительное голосование будет конкурентным.

Напомним, что по округу №59 против действующего депутата Алексея Бурнашова свою кандидатуру выдвинул депутат Заксобрания Роман Водянов. До вчерашнего дня конкурентная ситуация была и в округе №61. Однако депутат Госдумы Дмитрий Сазонов отказался от борьбы за округ и подал документы «на список». У сопредседателя пермского подразделения ОНФ и депутата Заксобрания Ирины Ивенских, таким образом, сильных соперников не осталось. У Дмитрия Скриванова в округе №60 их не было изначально.

Ранее документы «на список» подали IT-предприниматель, создатель мессенджера «Серафим» и руководитель «Цифровой долины Сочи» Антон Немкин, депутат Госдумы от партии Александр Василенко, депутат Заксобрания Сергей Яшкин, глава Кировского района Михаил Борисов, главный дирижёр Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов, Роман Водянов, Армен Бежанян и ряд других.

Предварительное голосование «Единой России» будет проходить с 24 по 30 мая через портал «Госуслуги». Сегодня, 14 мая, заканчивается срок подачи заявок.

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