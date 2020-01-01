Действующий депутат Госдумы РФ от Пермского края отказался от участия в праймериз по своему округу Дмитрий Сазонов отозвал поданное ранее заявление Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Сазонов

Константин Долгановский

Дмитрий Сазонов, действующий депутат Госдумы РФ от Пермского края, подал заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России» по выборам в нижнюю палату российского парламента по единому федеральному избирательному округу. Об этом сообщил телеграм-канал реготделения партии.

Таким образом, ранее поданное заявление Сазонова на участие в предварительном голосовании по одномандатному избирательному округу № 61 в Госдуму аннулировано, уточнили в реготделении.

Ранее на праймериз по округу №61 также заявилась депутат заксобрания Пермского края Ирина Ивенских.

Подать заявки на участие предварительном голосовании можно до 14 мая. Праймериз «Единой России» состоится 24-30 мая. Голосование пройдет на портале «Госуслуги».

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