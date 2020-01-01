Племенному заводу в Пермском крае отказано в продлении договора аренды сельхозземель Апелляционная жалоба предприятия оставлена без удовлетворения Поделиться Поделиться Твитнуть

Племенной конный завод Азинский

prokoni.ru

В Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю поступило постановление Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда. В документе сказано, что жалоба ФГУП «ПКЗ «Азинский» оставлена без удовлетворения, а решение Арбитражного суда Пермского края без изменения.

Напомним, 10 июля 2019 года Управлением Россельхознадзора по Пермскому краю в ходе внеплановой выездной проверки ФГУП «Племенной конный завод «Азинский» было установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 6808 га в Чернушинском районе было допущено зарастание многолетней сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Признаков проведения агротехнических мероприятий по защите сельскохозяйственных угодий не установлено.

25 июля 2019 года ведомством за нарушения по п. 3 ч. 2 ст. 13 Земельного кодекса РФ заводу было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 тыс. руб.

Так как земельный участок находится в собственности РФ и принадлежал предприятию на праве аренды с 24 июля 2015 года на срок 4 года 11 месяцев, 5 июня 2020 года ФГУП «Племенной конный завод «Азинский» обратилось в территориальное управление Росимущества с просьбой продлить договор аренды земельного участка, однако Росимущество отказало по причине ненадлежащего использования земли.

Не согласившись с отказом, завод обратился в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании недействительным данного решения, а управление Россельхознадзора по Пермскому краю было привлечено к участию в деле как заинтересованное лицо.

14 января 2021 года решением Арбитражного суда Пермского края в удовлетворении заявленных требований ФГУП «ПКЗ «Азинский» отказано.

14 апреля того же года постановлением Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда решение Арбитражного суда Пермского края оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения.

5 мая документ поступил в Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.





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