«Парма» закончила выступление в турнире Единой лиги ВТБ На домашнем паркете пермяки снова уступили «Зениту» Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Баскетбольный клуб «Парма» 13 мая уступил питерскому «Зениту» и во втором матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 62:98, победа позволила гостям выйти в полуфинал плей-офф.

В первой встрече «Зенит» одержал уверенную победу на своём паркете с комфортной разницей в +20 очков.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Зенита» Алекс Пойтресс, набравший 16 очков.

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль после матча поздравил «Парму» и её тренера с великолепным сезоном: «Они проделали очень хорошую работу, прошли через коронавирус, и мы прекрасно понимаем, что соперник играл без двух ключевых игроков».

Команда из Санкт-Петербурга в полуфинале сыграет с победителем серии ЦСКА — «Нижний Новгород». Там счёт пока 1:1. Решающий матч четвертьфинальной серии плей-офф состоится в Москве 15 мая.

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