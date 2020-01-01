Григорий Серёдкин «Парма» проиграла «Зениту» в первом матче плей-офф Единой лиги ВТБ Ответная игра состоится завтра Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: БК "Парма"

Пермский БК «Парма» сыграл первый в клубной истории матч 1/4 финала Единой лиги ВТБ. Игра с петербургским «Зенитом» состоялась вечером 11 мая и завершилась со счётом 86:66 в пользу клуба из «Северной столицы».

Первые две четверти матча команды провели почти на равных — 33:39 в пользу хозяев после первой половины игры. Но в дальнейшем «Зенит» полностью завладел инициативой и довёл дело до закономерной победы — 66:86.

Казис Максвитис, главный тренер БК «Парма»:

— Поздравляю «Зенит» с победой. Я был доволен тем, как мы сыграли 17 минут матча, потом сказалась усталость и плохие замены — это не дало нам остаться в игре. Против такой команды, как «Зенит», был план как можно дольше оставаться в игре и вытянуть концовку. К сожалению, этого не получилось. Будем стараться сделать это в Перми.

Отметим, к игре «Парма» подошла без двух игроков основного состава — Адаса Юшкявичуса и Лоренцо Уильямса. Оба легионера выбыли из-за травм.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Зенита» Кевин Пангос. На его счету 17 очков. В составе «Пармы» лучшим бомбардиром игры стал литовский нападающий Эйгирдас Жукаускас. Он набрал 15 очков.

Ответный матч «Пармы» и «Зенита» состоится 13 мая в пермском УДС «Молот». Начало встречи — в 19:30 по пермскому времени (0+).

Напомним, по регламенту серия плей-офф в 1/4 финала длится до двух побед любой из команд. В случае успеха «Пармы» в четверг, победитель серии определится 15 мая и вновь в Санкт-Петербурге на паркете «Сибур Арены» (0+).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.