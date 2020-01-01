В Перми начались проверки работы кондиционеров в общественном транспорте
Специалисты проверяют режим работы и исправность оборудования
В Перми по поручению главы Перми Алексея Дёмкина начались проверки работы кондиционеров в общественном транспорте.
Рейды по контролю соблюдения температурного режима проводит контрольно-ревизорская служба МКУ «Гортранс».
Перевозчикам напоминают о необходимости включения климатического оборудования и поддержании его в рабочем состоянии.
Климатическое оборудование должно включаться при температуре воздуха в салоне автобуса +25 градусов и выше, а также при среднесуточной температуре воздуха на улице выше +20 градусов.
До конца недели планируется проверить все маршруты, которые должны быть оборудованы кондиционерами.
В мэрии напомнили, что с 1 июня, согласно условиям новых пятилетних контрактов, все транспортные средства должны быть оборудованы климатическим оборудованием.
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