В Перми начались проверки работы кондиционеров в общественном транспорте Специалисты проверяют режим работы и исправность оборудования Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено компанией «РТ Лайн»

В Перми по поручению главы Перми Алексея Дёмкина начались проверки работы кондиционеров в общественном транспорте.

Рейды по контролю соблюдения температурного режима проводит контрольно-ревизорская служба МКУ «Гортранс».

Перевозчикам напоминают о необходимости включения климатического оборудования и поддержании его в рабочем состоянии.

Климатическое оборудование должно включаться при температуре воздуха в салоне автобуса +25 градусов и выше, а также при среднесуточной температуре воздуха на улице выше +20 градусов.

До конца недели планируется проверить все маршруты, которые должны быть оборудованы кондиционерами.

В мэрии напомнили, что с 1 июня, согласно условиям новых пятилетних контрактов, все транспортные средства должны быть оборудованы климатическим оборудованием.









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