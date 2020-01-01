В Прикамье заболели коронавирусом жители 24 территорий Большинство пациентов выявлены в краевом центре Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, в регионе за сутки выявлены больные коронавирусом в 24 территориях Пермского края.

У 34 пациентов инфекция диагностирована в краевой столице, у 10 — в Пермском муниципальном районе, у восьми — в Чайковском. По четыре случая выявлено в Лысьвенском, Чусовском и Октябрьском городских округах, по три — в Березниках, Добрянском и Краснокамском округах. По два заболевших — в Большесосновском муниципальном районе, в Кизеле, Куединском и Карагайском муниципальных и Нытвенском, Соликамском, Кунгурском и Осинском городских округах.

Ещё в семи территориях выявлено по одному случаю.

Всего в Пермском крае за период пандемии подтверждено 55 723 случая COVID-19.

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