Елена Синица В Перми вынесли приговор по делу о массовом отравлении 50 человек в кафе «Овсянка» и O-Fit Виновных приговорили к ограничению свободы Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ленинский районный суд Перми вынес приговор по делу о массовом отравлении 50 человек в кафе O-Fit в «Олимпии» и кафе «Овсянка» (ул. Ленина,26). Об этом сообщает портал properm.ru.

По делу в качестве обвиняемых проходили заведующая производством Юлия Лядова и повар Наталья Хамидуллина. Их признали виновными в нарушении санитарных норм, в результате которых произошло массовое отравление и погиб ребёнок.

Отмечается, что Наталья Хамидуллина нарушила процесс приготовления запеканки, а также использовала один инвентарь при готовке разных блюд. Юлия Лядова, в свою очередь, не проконтролировала соблюдение нормативов.

Обе женщины работали у ИП Анны Козофат. Ранее ей также предъявлялось обвинение, однако она всё же стала свидетелем и гражданским ответчиком по делу.

По итогу заседания Лядову приговорили к полутора годам ограничения свободы, Хамидуллину — к двум годам.

Кроме этого, им запрещено работать на предприятиях общепита.

Штраф суд не назначил из-за отсутствия у обвиняемых источника погашения. Однако они, солидарно с Козофат и ООО «Корпорация питания», должны возместить гражданские иски родителям погибшего ребёнка в размере 3,5 млн руб. и 3,6 млн руб.

Другим пострадавшим они должны выплатить в среднем по 30 тыс. руб.

Напомним, инцидент произошёл в ноябре 2019 года. Тогда следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершённые в отношении товаров или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлёкшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

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