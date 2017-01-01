По факту массового отравления в двух кафе города возбуждено уголовное дело

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Как сообщает пресс-служба СК России по Пермскому краю, следственный отдел Индустриального района возбудил уголовное дело по факту заражения людей сальмонеллой в кафе O-fit в «Олимпии» и «Овсянка» на ул. Ленина, 26.

Так, по данным следствия, в кафе хранились и были произведены продукты питания, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Часть продуктов была реализована в кафе по месту приготовления, а часть из них была направлена для реализации в другое кафе. В результате зарегистрировано 29 пострадавших, включая их детей.

Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершённые в отношении товаров или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлёкшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». В данный момент ведётся расследование.