27 человек отравились после обеда в кафе O-fit и «Овсянка»

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kommersant.ru

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю, вспышка заболеваний вызвана сальмонеллой.

Зарегистрировано 27 пострадавших, включая троих детей в возрасте от 5 до 11 лет. Сейчас они находятся в инфекционных больницах города. Все пострадавшие связывают своё заболевание с употреблением пищи в кафе «Овсянка» на ул. Ленина, 26 и O-fit в «Олимпии».

В ходе санитарно-эпидемиологическое расследования, проверки проб воды, пищевых продуктов и сырья были выявлены нарушения санитарного законодательства, в том числе по набору и площади помещений, условиям хранения готовой продукции.

На данный момент деятельность кафе приостановлена.

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