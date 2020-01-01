Елена Синица SuperJob: самая высокооплачиваемая должность мая в Перми — директор филиала транспортной компании Таким специалистам в Перми готовы предложить зарплату в 100 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Евгений Дёмшин

В Перми самой дорогой вакансией в мае стала должность директора филиала транспортной компании. На этой должности пермякам предлагают зарплату в размере 100 тыс. руб.в месяц. Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob.

На втором месте в рейтинге наиболее высокооплачиваемых должностей мая в Перми — инженер производственно-технического отдела. Таким специалистам в городе готовы предложить 70 тыс. руб.в месяц.

Замыкает тройку тренер-инструктор по обучению водителей с месячной зарплатой в размере от 66,4 тыс. руб.





Далее место в рейтинге занимает менеджер по работе с клиентами. Его зарплата в Перми варьируется от 60 тыс. руб. до 70 тыс. руб.





А закрывает ТОП-5 высокооплачиваемых должностей мая в Перми старший оператор по продаже услуг бизнесу. Представителям этой профессии предлагают от 60 тыс. руб.

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