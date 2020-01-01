Елена Синица Валерий Сухих: «Выбранная бюджетная стратегия показала свою эффективность» Поделиться Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края отчиталось перед депутатами и общественностью об исполнении краевого бюджета за прошлый год. Доходы краевого бюджета в прошлом году составили 155 млрд руб., расходы — 175 млрд руб. Дефицит бюджета — 20 млрд руб. Об этом сообщила министр финансов Екатерина Тхор на публичных слушаниях, которые состоялись 12 мая в Законодательном собрании.

В целом, по её словам, в 2020 году бюджет Пермского края был исполнен на 90%. Екатерина Тхор отметила, что в целом краевой бюджет недополучил порядка 20% доходов. Наибольшее сокращение произошло по налогу на прибыль организаций (60,1% от плана, или 35,8 млрд руб.). Наиболее высокий процент исполнения — по НДФЛ (99,1%, или 33,7 млрд руб.) и налогу на имущество организаций (96,5 % от плана, или 10,3 млрд руб.).





Дополнительные расходы из-за коронавируса составили 12,5 млрд руб. Из них 8,7 млрд руб. было предоставлено из федерального бюджета, а 3,8 млрд руб. — из краевого. Из них 4,9 млрд руб. было направлено на доплаты медикам, 1,4 млрд руб. — на оснащение коечного фонда, 2,8 млрд руб. — на социальные выплаты безработным, 659,6 млн руб. —на меры соцподдержки граждан, 1 млрд руб. — на мероприятия «по предотвращению ухудшения состояния экономики».





В разрезе госпрограмм лучше всего были выполнены мероприятия по программе «Региональная политика и развитие территорий» (97,8%) и «Образование и молодёжная политика» (96,6%). Напротив, самые низкие показатели — по программам «Экономическая политика и инновационное развитие» (69,9%) и «Пермский край — территория культуры» (79,0%).





На реализацию национальных проектов в крае в прошлом году было направлено 15,6 млрд руб. Полностью исполнены все запланированные мероприятия по нацпроектам «Культура», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство», «Безопасные и качественные дороги» и «Производительность труда и поддержка занятости. Чуть ниже показатели по «Цифровой экономике» (99,7%), «Демографии» (97,9%) и «Здравоохранению» (93,1 %).





Кроме этого, Екатерина Тхор отметила, что в прошлом году муниципалитетам края была оказана финансовая помощь в размере 64 млрд руб. Средства были направлены на строительство и ремонт дорог, школьных и дошкольных учреждений и на жильё для молодых семьей. Сегодня муниципалитеты края не имеют коммерческих кредитов.





По словам председателя Законодательного собрания Пермского края Валерия Сухих, несмотря на увеличение государственного долга (до 40,9 млрд руб. — ред.), бюджет края остался финансово устойчивым и сбалансированным.





Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края:





— Объём долговых обязательств Прикамья сейчас один из самых низких в ПФО и соответствует самым строгим рамкам бюджетного законодательства. Увеличение доходной части путём привлечения заёмных средств позволило выполнить все социальные обязательства перед гражданами, принять необходимые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией и продолжить реализацию крупных инвестпроектов.

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