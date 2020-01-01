Россельхознадзор обнаружил незаконное производство мяса птицы в Пермском районе Продукцию предприниматель поставлял в образовательные учреждения края Поделиться Поделиться Твитнуть

Мясом птицы Пермский край обеспечивает себя полностью

Сергей Копышко

Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю в ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» в посёлке Сылва выявлена фантомная площадка по производству и переработке мясной продукции (тушки цыплят, филе и куриный фарш), сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты выяснили, что свою деятельность индивидуальный предприниматель осуществлял с предприятия, у которого в УФНС по Пермскому краю зарегистрирован код ОКВЭД, не дающий права заниматься производством и переработкой животноводческой продукции. При этом подконтрольные товары ИП поставлял в образовательные учреждения Пермского края.

По результатам мониторинга ведомство аннулировало учётную запись уполномоченного лица предпринимателя в системе «ВетИС. Паспорт», что не даёт ему больше возможности выдавать ветеринарные сертификаты.

Площадке присвоен статус «фантомная» во ФГИС «Цербер».

Информация о выявленном нарушении передана в Управление федеральной налоговой службы Пермского края для принятия мер реагирования.

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