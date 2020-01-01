Григорий Серёдкин Букмекеры «ставят» на гостей в грядущем домашнем матче «Пармы» с «Зенитом» До ответной игры пермяков в плей-офф Единой лиги ВТБ остаётся несколько часов Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Букмекерские конторы «ставят» на петербургский БК «Зенит», который уже сегодня, 13 мая, встретится в УДС «Молот» с пермским БК «Парма» (0+).

Так, коэффициент на победу гостей из «Северной столицы» составляет 1,14. В то время как на победу клуба из Перми даётся коэффициент 5,63.

Напомним, в первом матче четвертьфинальной серии «Парма» уступила «Зениту». Игра, прошедшая 11 мая на паркете «Сибур Арены», завершилась со счётом 66:86.

По регламенту турнира, в полуфинал пройдёт та команда, которая первой в текущей серии одержит две победы.

Отметим, что 14 апреля «Парма» уже принимала «Зенит» на домашнем паркете в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. И тогда команде Казиса Максвитиса улыбнулась удача — пермяки победили со счётом 78:76.

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