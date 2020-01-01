В Пермском крае выявлено 96 новых случаев заболевания коронавирусом Более 80% заболевших проходят лечение амбулаторно Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае выявлено 96 новых случаев заражения COVID-19: 18 человек госпитализированы, 78 проходят лечение на дому под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных — 46 пациентов мужского пола, 50 — женского. Среди заболевших — трое детей, 51 человек старше 50 лет.

За сутки выздоровели 109 человек.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 55 723.





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